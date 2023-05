Diese Schule im Unstrut-Hainich-Kreis platzt aus allen Nähten: Eine Lösung für das Problem gibt es nicht

Die Grund- und Regelschule an der Schlotheimer Laubgasse ist randvoll. Am Montag sprach Landrat Harald Zanker (links) mit Regelschulleiterin Annika Groß (Mitte) und Grundschulleiter Benjamin Heuer über die derzeitige Situation.

Schlotheim. An der Schule herrschen große Platzprobleme. Schüler mussten bereits abgewiesen werden. Was das mit der Entscheidung des Kreistags zur Schließung eines Gymnasiums zu tun hat.

Die Klassen sind groß, die Räume klein. Schlotheims Grund- und Regelschule an der Laubgasse ist enorm gefragt – und der Platz ist äußerst rar.

Regelschüler mussten bereits abgewiesen werden. Eltern und Schüler müssen jetzt nach einer Alternative suchen. Eine Lösung des Problems ist nach der Entscheidung des Kreistages vom März dieses Jahres, bei der es um die Schließung des Seiler-Gymnasiums in Schlotheim ging, nicht in Sicht. Wie Landrat Harald Zanker (SPD) informiert, ist es der Plan der Landkreisverwaltung gewesen, das in zwei Gebäuden untergebrachte Seilergymnasium zu schließen, die Schülerinnen und Schüler auf andere Gymnasien im Umland zu verteilen und eines der beiden Schulgebäude an der Heilinger Straße in Schlotheim zur Grundschule zu machen.

Daraus wird jetzt aber nichts. Auch das sei Demokratie und gehöre zum politischen Geschäft, weiß Landrat Zanker.

In den vergangenen und in diesem Jahr ist in das Areal an der Laubgasse investiert worden. Der Schulhof wurde komplett neu gestaltet, der Zugang barrierefrei, das Grüne Klassenzimmer ertüchtigt. Auf dem Hof fand ein neues Multifunktionsspielfeld für Ballsport Platz. In diesem Jahr wurde die Heizung erneuert. Erstmals ist die Lüftungsanlage einer Schulturnhalle mit einem System für Wärmerückgewinnung ausgestattet worden. Und das gesamte Schulgebäude soll noch in diesem Jahr digitalisiert werde. Die Arbeiten für neue Datenleitungen sollen bis Dezember abgeschlossen sein. Zieht man die Investitionen der vergangenen zehn Jahre auf dem Areal an der Schlotheimer Laubgasse zusammen, hat der Kreis gut zwei Millionen Euro investiert.

„Alles das löst aber unser Problem nicht. Es fehlt einfach an Platz. Eine Lösung sehe ich nicht“, sagt Landrat Zanker.