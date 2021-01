Digitale Schatzsuche im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Wie können Kinder und Jugendliche in Zeiten von Unterricht zu Hause, Ausgangssperren und Lockdown zur Bewegung im Freien animiert werden? Diese Frage stellten sich die Jugend- und Schulsozialarbeiter im Unstrut-Hainich-Kreis bereits während des ersten Lockdowns im März des vergangenen Jahres. Unter der Federführung des Vereins Zwischenwelten „Zwiwel“ wurde buchstäblich ein Schuh draus – die Kurzform für Schatzjagd Unstrut-Hainich.

Ab sofort kann jeder mit Smartphone oder Tablet in der Hand durch die Region streifen und sich auf eine interaktive Schnitzeljagd begeben. Die Zwiwel-Gruppe hat für die App Actionbound, verfügbar für Geräte mit Apple- und Android-Systemen, verschiedene Routen erstellt. Der Bound „Fit wie`n Turnschuh“ beispielsweise führt durch Bad Langensalza. Beginnend im Kurpark, werden den Schatzjägern hier diverse Aufgaben gestellt. So soll etwa eine Skizze vom Friederikenschlösschen angefertigt werden, anschließend müssen am Klagetor sechs Buchstaben entdeckt und zu einem Lösungswort zusammengesetzt werden. Auch die Höhe der Marktkirche, umgerechnet in Millimeter spielt eine Rolle. „Da ist die Lehrerin mit mir durchgegangen“, verrät Dorothee Meuche vom Zwiwel-Vorstand, die an der Route mitgetüftelt hat.

In Mühlhausen führt eine Route zu Stolpersteinen und beschäftigt sich mit den Schicksalen jüdischer und weiterer von den Nationalsozialisten verfolgter Menschen. Diese Route entstand in Kooperation mit der Theaterwerkstatt 3K. Die Schatzsuche weckt Interesse, wie Dorothee Meuche verrät. Auch die Bad Langensalzaer Gästeführerzunft und die Verwaltung vom Nationalpark Hainich basteln an eigenen Routen.

Das Projekt wird gefördert von der Partnerschaft für Demokratie Unstrut-Hainich im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Leben. Die Nutzung der App sowie der Routen ist kostenfrei.