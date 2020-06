Die „Wunderkammer Natur“ der Förderschule Janusz Korczak in Höngeda wurde 2018 eröffnet.

Mühlhausen. Drei Vorzeige-Projekte in Mühlhausen können im Internet begutachtet werden – eines auch vor Ort, trotz Pandemie.

Digitaler Tag der Architektur

Die Architektenkammer Thüringen hält trotz der Corona-Pandemie und ihrer Einschränkungen am diesjährigen Tag der Architektur fest. Dieser findet dieses Wochenende statt, am 27. und 28. Juni. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Freunde moderner Baulösungen können neue Wohnhäuser, Gewerbe- und Bildungsbauten sowie Gärten und Innenräume kennenlernen. Allerdings zum großen Teil nur in digitaler Form. Immerhin eine Vor-Ort-Besichtigung wird im Unstrut-Hainich-Kreis angeboten. Das 2018 eröffnete Forscherhaus „Wunderkammer Natur“ der Förderschule in Höngeda kann am Sonntag von 10 bis 16 Uhr erkundet werden.

Zwei weitere Objekte in Mühlhausen können laut Ankündigung der Architektenkammer über das Internet mit Fotos und Plänen begutachtet werden: Ein umgebautes Büro- und Verwaltungsgebäude am Lindenhof 8 sowie ein Einfamilienhaus im Eichendorffweg 24.

Anlaufstelle zum Tag der Architektur 2020 unter www.architekten-thueringen.de/tda