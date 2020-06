Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dokumentation über das Landleben in Körner

Impressionen für die Fernsehproduktion „Unser Dorf hat Wochenende“ wurden von Freitag bis Sonntag in Körner gesammelt.

Laut Kathrin Welzel, eine der Autorinnen dieser Produktion, solle das Dorfleben in Körner gezeigt werden; dabei liege der Schwerpunkt auf der örtlichen Landwirtschaft. So wurde auch beim Melken und dem Befüllen der Milchtankstelle gedreht. Weiter standen der kürzlich eröffnete Bioladen Sonnenhof im Mittelpunkt der Dreharbeiten sowie Familie Bermuske mit ihrem mobilen Hühnerstall, der derzeit auf einem Feld zwischen Körner und Volkenroda steht, aber von Zeit zu Zeit verrückt werden muss.

Vorgestellt wurde aber auch die „explosive“ Seite des Ortes im Unstrut-Hainich-Kreis – die Feuerwerkschule von Sven Schrader. Dort werden in Lehrgängen künftige Feuerwerker aus- und weitergebildet.

Abschließender Höhepunkt war am Sonntag der Gottesdienst im Christus-Pavillon in Volkenroda mit Jugendlichen, die hier ihr Freiwilliges soziales Jahr ableisten. Nach Informationen des MDR ist der Beitrag am 12. Juli um 9 Uhr im Fernsehen zu sehen und bereits vorab ab 11. Juli, 9 Uhr, in der ARD-Mediathek.