Dorfgraben in Großengottern erneuert

Die Sanierung des 600 Meter langen Dorfgrabens in Großengottern zwischen dem Kindergarten und dem Sportplatz steht vor dem Abschluss. Der Weg hat laut Ortsteilbürgermeister Thomas Schneider (Freie Wähler) bisher ein Schattendasein geführt. Nun soll er Fußgänger und Radfahrer durchs Dorf führen. Um die Bundesstraße sicher queren zu können, will sich die Gemeinde beim Landesamt für Verkehr für einen Fußgängerüberweg stark machen. In die Erde kamen auch Abwasserrohre, um Gymnasium und Kindergarten anschließen zu können. Thomas Schneider gibt die Höhe der Investition in den Dorfgraben mit 300.000 Euro an.