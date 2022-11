Susanne Weber-Ludwig (Thepra, von links), Alina, Angelika Wollenweber (Via Mühlhausen), Emilia und Marlon sowie Einrichtungsleiterin Petra Stauch am Mittwoch mit dem Scheck.

Dreckecke an Mühlhäuser Kindergarten soll weg: Bauunternehmen spendet

Bollstedt. Die Firma Via Mühlhausen baut die neue Bundesstraße B247, Nordthüringens großes Bauvorhaben. Das Unternehmen engagiert sich in der Region auch sozial.

Große Freude über eine Spende von 1000 Euro gab es am Mittwoch bei Alina (2. von links), Emilia und Marlon vom Kindergarten Kinderland im Mühlhäuser Ortsteil Bollstedt. Das Bauunternehmen Via Mühlhausen (vertreten durch die Technische Geschäftsführerin Angelika Wollenweber, 3. von links) ist vom Bund mit dem Ausbau der neuen Bundesstraße B247 beauftragt. Die Kindereinrichtung der Thepra (vertreten durch Susanne Weber-Ludwig, links) unterstützt sie auch finanziell. Einrichtungsleiterin Petra Stauch sagte, das Geld könne für die Gestaltung der Außenanlagen eingesetzt werden. So soll eine „Dreckecke“ unter den großen Bäumen im Garten verschwinden.