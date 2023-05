Drei geführte Touren zum Radwandertag auf dem Unstrutradweg

Unstrut-Hainich-Kreis. Zum Radwandertag entlang der Unstrut ruft der Verein Unstrutradweg gemeinsam mit der Stadt Bad Langensalza auf. Eine der geführten Touren startet in Mühlhausen.

Zum Radwandertag entlang der Unstrut ruft der Verein Unstrutradweg gemeinsam mit der Stadt Bad Langensalza auf. Drei begleitete Radtouren werden angeboten. Jeweils von Mühlhausen, Sömmerda und Kefferhausen im Eichsfeld sollen sich die Teilnehmer am Zielort in Bad Langensalza treffen. Laut Mitteilung gibt es in der Kurstadt Erfrischungen und ein buntes Programm. Denn in Bad Langensalza findet an diesem Tag auch das Grüne Innenstadtfest statt. Die Teilnehmer der Touren seien eingeladen, länger zu verweilen und den Tag entspannt ausklingen zu lassen. Um 13 Uhr gibt es eine Begrüßung von Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) auf der Bühne am Neumarkt. Er überreicht die goldene Luftpumpe an Mühlhausen, das im Jahr 2024 nächster Austragungsort für den Radwandertag sein wird.

Start ist in Mühlhausenum 10 Uhr am Bahnhofsvorplatz

Der Unstrutradweg, der von der Quelle in Kefferhausen bis zur Mündung bei Naumburg führt, ist gut ausgebaut und flach. Er streift die wunderschöne Landschaft mit Burgen, einem ehemaligen Kloster und vielen anderen Sehenswürdigkeiten. Der Radwegtag soll Lust auf die Erkundung weiterer Streckenabschnitte machen, teilt der Verein Unstrutradweg mit. Die begleitete Tour von Mühlhausen beginnt um 10 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Die Strecke ist 25 Kilometer lang. Die 40 Kilometer umfassende Tour von Sömmerda startet um 9.30 Uhr am Rathaus. In Kefferhausen fahren die Radler um 9.30 Uhr. Diese Strecke beträgt 50 Kilometer.

Anmeldung: info@radweg-unstrut.de oder per Telefon unter: 03445/ 233 790.