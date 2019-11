Zwei Grundschulen und ein Gymnasium aus dem Landkreis sind langfristig in ihrer Existenz gefährdet. Zu dieser Aussage kommt die Schulnetzplanung, die am Mittwochabend den Kreistagsmitgliedern vorgestellt wurde. Der Kreistag will das Papier im ersten Quartal 2020 verabschieden.

Der Plan betrachtet die Zeit bis zum Schuljahr 2025/26. In diesem Zeitraum sind alle derzeit existierenden staatlichen Schulen fester Teil des Schullandschaft im Landkreis. Doch danach könnte es Einschnitte geben: Auf wackligen Beinen stehen die Grundschulen in Körner und in Lengenfeld/Stein sowie das Gymnasium in Schlotheim. Die Lösung für sie wird in Schulverbünden gesehen.

In dem 300 Seiten starken Papier werden die Schülerzahlen bis zum Schuljahr 2034/35 betrachtet. Für die Grundschule in Lengenfeld heißt das: Ab dem Schuljahr 31/32 wird die im Thüringer Schulgesetz festgeschriebene Mindestzahl von 60 Schülern in den vier Klassenstufen nicht mehr erreicht. In Körner ist das bereits zwei Jahre zuvor der Fall. Die Kreisverwaltung empfiehlt daher, bis Mitte des kommenden Jahrzehnts Kooperationen mit einer anderen Grundschule oder einer Schule einer anderen Schulart einzuleiten, um den Schulstandort Lengenfeld/Stein aufrechtzuerhalten. Hier bietet sich, so ist in dem Papier zu lesen, ein Schulverbund mit der Staatlichen Gemeinschaftsschule Südeichsfeld, die in Heyerode ihren Sitz hat, an. Für das laufende Schuljahr weist das Papier für die Grundschule in Lengenfeld 60 Schüler aus, davon zehn in Klasse 1.

Ähnlich ist die Situation in Körner. Um den Schulstandort zu sichern, könne man über einen Schulverbund mit der Grundschule in Schlotheim nachdenken.

Das Gymnasium Schlotheim bleibt Sorgenkind. Es gilt in der Fortführung als zweizügig geführte Schule als gefährdet. Bis zum Schuljahr 2026/2027, wenn die Schulnetzplanung erneut fortgeschrieben wird, müsse über Kooperationen nachgedacht werden, um den Standort zu sichern. Denkbar wäre, so heißt es, ein Zusammenschluss mit der Regelschule der Stadt und die Gründung einer Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe.

Das Gymnasium in Lengenfeld scheint sicher. Die Vorausberechnungen gehen von steigenden Schülerzahlen aus. Derzeit lernen dort 493 Kinder und Jugendliche, zum Schuljahr 2028/29 werden es 100 mehr sein. Das Gymnasium könne zwei-, teilweise auch dreizügig geführt werden. In den beiden großen Gymnasien im Landkreis, dem Salza-Gymnasium in Bad Langensalza und dem Tilesius in Mühlhausen, werden im kommenden Jahrzehnt drei oder vier Klassen je Jahrgang unterrichtet, in Großengottern geht man von durchgehender Zweizügigkeit aus.

Alle anderen Grundschulen, durchgängig alle Regelschulen und die Gemeinschaftsschulen und auch die Förderzentren in Mühlhausen und Bad Langensalza hätten stabile Schülerzahlen und damit eine sichere Zukunft.

Betrachtet werden in der Schulnetzplanung nur die Schulen in staatlicher Trägerschaft. Darüber hinaus gibt es im Landkreis noch Schulen in privater Trägerschaft – so durch die Thepra, die Evangelische Schulstiftung Mitteldeutschland und den Verein „Diakonie Doppelpunkt“. Die Gemeinschaftsschule Herbsleben befindet sich in Trägerschaft der Kommune.