Drei Sportvereine im Unstrut-Hainich-Kreis erhalten Geld

Drei Sportvereine haben jetzt finanzielle Mittel aus dem Sponsorenfonds erhalten. Wie es in einer Mitteilung des Landratsamtes heißt, machten alle Vereine in diesem Jahr wegen der aktuellen Corona-Situation finanzielle Einbußen. So bekam nun der BSV 1920 Großvargula 1000 Euro. Auch der Schützenverein bekam nun einen symbolischen Scheck in Höhe von 1000 Euro zur weiteren Aufrechterhaltung des Vereinshauses. Über einen Scheck in Höhe von 750 Euro freute sich der Box-Club Mühlhausen.

In diesem Jahr konnten zwölf Sportvereine mit einer Gesamtsumme von 10.750 Euro unterstützt werden. 5550 Euro flossen in die Karnevalsvereine, weitere 6550 Euro erhielten die Kleintier- und Kleingartenvereine. Der Kinder, Jugend- und Seniorenarbeit und weiteren wurden 12.150 Euro zur Verfügung gestellt.