Die Gruppe Wildes Holz ist mit dem Programm „Höhen und Tiefen“ im Oktober zweimal in Mühlhausen zu erleben.

Mühlhausen. Ein erstes Konzert von Clarinet and Friends ist bereits ausverkauft. Maximal 100 Gäste sind am Schwanenteich erlaubt.

Drei Tage Festival am Schwanenteich in Mühlhausen

Die Kulturstätte am Schwanenteich wird zum Festivalgelände. Das sechste Festival Clarinet and Friends Anfang Oktober zieht mit Konzerten und Workshops coronabedingt um in die größte Kulturstätte der Stadt. Doch selbst dort sind für die fünf Konzerte nur jeweils 100 Zuhörer erlaubt.