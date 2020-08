Drei Taufen an der Quelle in Mühlhausen

Die Kinder Jonas, Tom und Hannes wurden am Sonntagvormittag an der Popperöder Quelle in Mühlhausen getauft. Die evangelische Kirchgemeinde Mühlhausen, für die die Pfarrer Teja Begrich und Tobias Krüger den Gottesdienst gestalteten, möchten die Taufen immer am ersten Sonntag im Monat August zu einer Tradition werden lassen.