Drei Verletzte nach Überholmanöver

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten kam es am Montagmorgen zwischen Mühlhausen und Oberdorla. Das Fahrzeug des Unfallverursachers ist nicht im Bild.

Oberdorla. Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Mühlhausen und Oberdorla wurden am Montagmorgen drei Menschen verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Mühlhausen und Oberdorla wurden am Montagmorgen drei Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 82-Jähriger mit seinem Wagen gegen 9 Uhr zwischen der Abfahrt nach Felchta in Richtung Oberdorla zum Überholen eines Lasterwagens angesetzt. Kurz darauf kollidierte der Wagen mit einem entgegenkommenden Transporter eines 58-Jährigen. Der 82-Jährige und seine 67 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die 56-jährige Beifahrerin im Transporter musste aus dem Unfallwrack befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Die Straße war für knapp zwei Stunden voll gesperrt.