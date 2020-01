Drei Vogelbeer-Bäume zum Jubiläum für Dünwald

Die drei Bäume stehen für Nachhaltigkeit – das, was nach der Jubiläumsfeier anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Gemeinde Dünwald mit ihren Ortsteilen Hüpstedt, Beberstedt und Zaunröden bleibt. In jedem Ortsteil wurde nun eine Eberesche, auch Vogelbeere genannt, gepflanzt.

Früher hätten sich in der Hüpstedter Jubiläumsallee oft Hochzeitspaare verewigt, sagt Bürgermeister Frank Meyer (CDU). Mittlerweile finden sich auch andere Anlässe, um den Weg in Richtung Rüdigershagen zu bepflanzen.

Ähnlich ist das in Beberstedt, wo die Vogelbeere am Sportplatz steht. Das Fleckchen nennt sich aus diesem Grund Kommunion-Allee. Nachdem die Pappeln nicht mehr standhaft genug gewesen seien, mussten sie entfernt werden, erklärt Ortsteilbürgermeister Wigbert Hagelstange (Freie Wähler). Die Neuanpflanzungen hier dienen künftig als Windschutz.

Annette Lehmann, frühere Landtagsabgeordnete für die CDU und nun Dorfkümmerin in Dünwald, hat die Bäume bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) beantragt. Innerhalb des Thüringer Modells würden Gemeinden bei der Anpflanzung neuer Bäume unterstützt, sagt Geschäftsführer Tobias Söllner. Grundsätzlich sei es aber Aufgabe der SDW, Waldgebiete zu erhalten. So gab es im vergangenen Jahr mehrere Aktionen im Mühlhäuser Stadtwald.

Am 19. Januar hatten die 20 Vereine aus den Ortsteilen den Empfang in der Dünwaldhalle mitgestaltet. „Es war eine würdige Feier“, sagt Frank Meyer. Die Gemeinde war 1994 als erste Einheitsgemeinde im damals noch bestehenden Kreis Mühlhausen gegründet worden. Vor allem wegen ihrer Größe und fehlender finanzieller Mittel steht Dünwald nun vor der Herausforderung, in eine größere Verwaltungsstruktur zu gehen.

Seit August 2019 gibt es das Projekt der Dorfkümmerer in Dünwald. Ihre Aufgabe sieht Annette Lehmann darin, Einwohnern und Vereinen in organisatorischen Angelegenheiten zu helfen – beispielsweise, wie Vereine an finanzielle Unterstützung kommen. Dabei könne ihr vorhandenes Netzwerk nützlich sein. Aber auch bei der Wohnungsvermittlung habe sie schon geholfen. In der Gemeinde gibt es mit Marko Schollmeyer einen zweiten Dorfkümmerer, der sich den Bürgern des Ortsteils Beberstedt annimmt.