Dritter Advent im ehemaligen Kloster Anrode

Unzählige ehrenamtliche Helfer der Ortsvereine aus Bickenriede, Dörna, Hollenbach und Lengefeld trugen am Nachmittag und frühen Abend des dritten Advent wieder zum Gelingen des „Weihnachtsmarktes im Kloster“ bei. Das Gebäude-Ensemble des von 1268 bis 1810 am Südrand des Waldgebietes Hollau bestehenden ehemaligen Zisterzienserklosters konnte somit erneut das passende Ambiente für eine Großveranstaltung bieten.

Ein Förderverein kümmert sich liebevoll um die durch die „Deutsche Stiftung Denkmalschutz“ unterstützte Wiederherstellung der 20 denkmalgeschützten und 1993 in den Besitz der Gemeinde übergegangenen Gebäude. Nicht nur den Erhalt der Bausubstanz des Symbol der Region gewordenen „Klosters im Herzen Deutschlands“ hat sich der Verein in seine Satzung geschrieben, auch die neue Nutzung der Gebäude liegt ihm am Herzen. Neben dem „Tag des offenen Denkmals“ und dem „Klosterfest“ ist der Weihnachtsmarkt daher jetzt eine der jährlichen Hauptveranstaltungen. Mit großem Zuspruch aus dem Ort selbst und der näheren und ferneren Umgebung: Der Parkplatz reichte schon kurz nach Mittag nicht mehr aus und die Schlangen geparkter Autos reichten an der Landstraße bald fast zum Ortsrand von Bickenriede und auf einem geöffneten Feldweg bis zum südlich des Klosters gelegenen Wilhelmswald.

Die Stimmung stimmt,der Umsatz gleichfalls

Tausende Marktbesucher sorgten an den vielen Verkaufs-, Essens- und Glühweinständen auf dem Klosterhof, in der Probstei und der Klosterscheune für Stimmung und Umsatz, bewunderten die große Weihnachtskrippenausstellung in den Stallungen am Gesindehaus und neue Gemälde der Kloster-Malgruppe, die im Obergeschoss der Probstei ausstellte, streichelten im ehemaligen Nonnenhaus das Fell flauschiger Alpakas aus Mühlhausen oder blickten dem Hüpstedter Schnitzer Heinz Günther über die Schulter. Der war gerade im Raum unter der Kirche dabei aus einem Lindenholzklotz aus Niederorschel ein Mutterschaf mit Lämmchen herauszuarbeiten.

Auch das Veranstaltungsprogramm in der Klosterscheune lockte viele: Unter dem großen Weihnachtsbaum dort sang der Chor der Grundschule Anrode, tanzte der Kindergarten „Sankt Elisabeth“ Bickenriede und spielten sowohl die Jagdhornbläser Anrode als auch die Bickenrieder Blaskapelle zünftig auf. Für jeden war wieder etwas dabei gewesen. Ein herzliches Dankeschön und Weihnachtswünsche sprach deshalb Ortsteilbürgermeister Jonas Urbach (CDU) aus. Er freute sich, dass er wie in den Vorjahren auch, alle Helfer um sich scharen konnte.

Dreißig Kilogrammfeinster Christstollen

Der Klosterstollen – wieder gebacken von der Landbäckerei Pierre Weck aus Bickenriede - wog in diesem Jahr 30 Kilogramm. Er bachte es auf die stolze Länge von 1,80 Meter. Der Erlös des Stollens kommt vor allem der Sanierung des Klosters zugute. Laut Jonas Urbach gehen in den nächsten Tagen die Restarbeiten am Beton-Fundament im Bereich des Südportals des Rempters zu Ende. Der ehemalige Speisesaal der Zisterzienserinnen war einsturzgefährdet, weil sich die Mauer gesetzt hatte. „Damit sind die Erdarbeiten abgeschlossen“, informierte Urbach. Nun soll das Stahlkorsett verschwinden, das eingebaut worden war, um das Mauerwerk zu halten. Wie Urbach informierte, werden die nächsten Sanierungsschritte die einem Treffen in dieser Wochen festgelegt.