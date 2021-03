Dünwaldschule gliedert Grundschule ein

Die Dünwaldschule – eine Gemeinschaftsschule – in Hüpstedt

Hüpstedt. Gemeinschaftsschule ab Sommer mit 10 Klassen.

Die Grundschule in Hüpstedt wird zum neuen Schuljahr in die örtliche Gemeinschaftsschule (TGS) eingegliedert. Das beschloss der Kreistag. Damit kann die Dünwaldschule mit den Klassen 1 bis 10 geführt werden. Kooperationspartner für die Oberstufe ist wie bisher das Tilesius-Gymnasium in Mühlhausen.

Die Dünwaldschule besteht schon seit Sommer 2011 als Gemeinschaftsschule. Sie kooperiert dazu mit der selbstständigen Grundschule, die dasselbe Gebäude und Grundstück nutzt. Im Sommer geht nun die Grundschulleiterin in den Ruhestand. Das nehmen die Schulen zum Anlass für die Fusion. Die Beschlüsse der Schulkonferenzen sind gefasst. Die TGS wird dann rund 210 Schülerinnen und Schüler haben.