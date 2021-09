Durch Freundin abgelenkt: Mann fährt in Ammern gegen Auto und Baum

Ammern. Dieser schwere Unfall mit zwei Verletzten ereignete sich im Unstrut-Hainich-Kreis. Der Fahrer hatte zudem weder Führerschein noch Zulassung.

Am Sonnabend gegen 15 Uhr ereignete sich auf der Reiserstraße in Ammern ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 24-jähriger Fahrer mit einem nicht zugelassenen BMW und ohne erforderliche Fahrerlaubnis. In Kenntnis dessen, aber laut Polizei ohne jedes Unrechtsbewusstsein, fuhr auf der Reiserstraße in Richtung Reiser. Im Auto befand sich als Beifahrerin seine 19-jährige Freundin, die schon abgelenkt durch ihr Handy auch noch den Fahrer zusätzlich ablenkte.

In Folge dessen verriss der Fahrer den Lenker und steuerte in den Gegenverkehr und dann direkt in einen Baum. Der Pkw im Gegenverkehr wurde leicht beschädigt, der Baum schon schwerer, dennoch hielt er dem Aufprall stand. Beide Insassen des Verursacherfahrzeuges kamen mit leichten Verletzungen in das Hufelandklinikum. Den Fahrer erwartet ein Ermittlungsverfahren.

