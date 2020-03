Die Polizei hat in Mühlhausen einen E-Rollerfahrer kontrolliert.

Mühlhausen. Eine Fahrt mit seinem E-Roller in Mühlhausen kommt einem Mann womöglich teuer zu stehen.

E-Rollerfahrer in Mühlhausen ohne Versicherung unterwegs

Ärger hat sich ein 69-jähriger E-Rollerfahrer am Dienstagnachmittag in Mühlhausen eingehandelt. Der Mann war mit seinem Gefährt im Kreuzgraben unterwegs, als er von Polizisten angehalten und kontrolliert wurde. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stellten die Beamten dabei fest, dass der Roller nicht versichert war. Gegen den Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.