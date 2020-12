Eberhard Born wird Ehrenbürger von Anrode

Der langjährige Ortschronist Eberhard Born aus Lengefeld wird Ehrenbürger der Gemeinde Anrode. Einem entsprechenden Antrag der Freien Wähler folgte der Gemeinderat nun einstimmig. Der Vorschlag zu Borns Ehrenbürgerschaft kam vom Ortsteilrat, wie Lengefelds Ortsbürgermeister Maik Schwabe erklärt. Zum Jahresende will Born sein Amt abgeben. Seit 1997 ist er ehrenamtlicher Ortschronist in Lengefeld, war stellvertretender Bürgermeister und Ortsteilbürgermeister. Zudem war und ist er in vielen Vereinen engagiert. Zahlreiche Veröffentlichungen gehen auf das Konto des 81-Jährigen, darunter zur Geschichte der Lengefelder Feuerwehr, der Lengefelder Warte, sowie über die 400-jährige Geschichte von Gast- und Schankwirtschaften im Ort.