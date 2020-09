Ehrenamtler in Mühlhausen für Ehrung gesucht

Auch in diesem Jahr zeichnet die Stadt Mühlhausen Menschen für ihr ehrenamtliches Engagement aus. Noch bis zum 30. September können Vorschläge für Auszeichnungen in den Kategorien Kultur, Sport und Soziales, für die Option Sonderpreis sowie die Auszeichnung von Unternehmen für die Unterstützung der Ehrenamtlichen eingereicht werden.

Das geht formlos oder mit einem Formular auf der Internetseite www.muehlhausen.de. Vorschläge und Bilder können per E-Mail an

referat2@muehlhausen.de gesendet oder im Referat Kultur und Sport/Ehrenamt/Klimaschutz in der Ratsstraße 23 abgegeben werden.

Die Veranstaltung zum Mühlhäuser Tag des Ehrenamtes ist am Freitag, 13. November, 18 Uhr in der Kulturstätte Schwanenteich.