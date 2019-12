Ehrenbürgerwürde für Karl-Josef Breitenstein

Karl-Josef Breitenstein ist Bewahrer der Geschichte. Seit fast 30 Jahren arbeitet der 81-Jährige aus Beberstedt die Historie seines Ortes auf. Deshalb hat ihn die Gemeinde Dünwald zum Ehrenbürger ernannt. Die Urkunde wurde ihm am Donnerstag übergeben.

Nur wenn die Geschichte dokumentiert sei, könne sie weitergegeben werden, lobten Beberstedts Ortsteilbürgermeister Wigbert Hagelstange (Freie Wähler) und der Bürgermeister der Gemeinde Dünwald Frank Meyer (CDU) die Verdienste des 81-Jährigen. Ursprünglich sollte er beim Kirmesvereinsabend im November ausgezeichnet werden. Damals konnte Breitenstein aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen.

1992 hatte Karl-Josef Breitenstein begonnen, die Ortschronik weiterzuführen. Diese Arbeit war ihm aufgetragen worden, als er nach der Wende in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) beschäftigt wurde. Jedoch nur ein Jahr. Eine Verlängerung wurde nicht genehmigt. Breitenstein machte trotzdem weiter. Die Recherche in Archiven, Bildern, Dokumenten und Texten hatte ihn gefangenen genommen. „Viele geschichtliche Hintergründe waren nicht geklärt“, sagt Breitenstein.

Als „K-J.“ ist der Ortschronist bekannt. Er hat mehr als 50 Beiträge im „Beberstedt Heimatblatt“ veröffentlicht und mehr als 100 im „Dünwald-Echo“. Auch hat er zu Vereinsjubiläen Festschriften verfasst oder zugearbeitet sowie den Dünwald-Bildband mit herausgegeben. Besonders stolz aber ist er auf die Aufarbeitung der Kirmesgeschichte, die 2006 zur 300-Jahrfeier der Kirchweih von St. Martin erschien. „Das war auch mein mühseligstes Werk“, so Breitenstein. Denn in der Schrift sind sämtliche Platzmeister seit 1945 dokumentiert. „Es lebten nur noch drei Beberstedter, die sich an die damalige Zeit erinnern konnten“, berichtet Breitenstein.

Der Beberstedter Ortsteilrat hatte im September einstimmig beschlossen, Breitenstein zum Ehrenbürger zu ernennen. Er ist der Dritte, der diese Würdigung in der Gemeinde Dünwald erhält.

Breitenstein sagt, er habe zu spät begonnen mit der Aufarbeitung der Beberstedter Geschichte. Denn vieles gebe es noch zu erforschen.