Eichenlaub für 59 Abiturienten in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Für 59 Zwölftklässler endete am Freitag die Schulzeit am Salza-Gymnasium. Dabei ging es ganz traditionell zu. So verlief der Tag.

59 jungen Frauen und Männern aus dem Salza-Gymnasium erhielten am Freitagmittag als Zeichen für das bestandene Abitur ihre Eichenlaub-Kränze aufgesetzt und trugen sich anschließend vor dem Rathaus in das Gästebuch der Stadt ein. Das Eichenlaub war am Morgen geschnitten und von den Elftklässlern zu Kränzen verarbeitet worden. Das beste Abitur dabei legte Pauline Mölich ab. „So viele Punkte, wie sie erreicht hat, das hatten wir noch nie in der Geschichte unseres Gymnasiums“, sagte Schulleiter Ahmed Eltahir. Insgesamt gab es dreimal die Note 1,0.

Alle, die zu den Prüfungen angetreten waren, bestanden sie. Das lobte auch Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) bei der Begrüßung der Schüler. „Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen gelingt, die Welt zu verändern.“ Die Zeugnisse erhalten die jungen Leute am Samstag im Kultur- und Kongresszentrum.