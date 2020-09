Eierverkauf rund um die Uhr

Frische Eier, die man über die Kasse des Vertrauens aus einem Kühlautomaten bezieht, gibt es seit einigen Tagen an der Ortsdurchfahrt von Körner. Loreen Gebert und Tochter Elena (im Bild) zeigen wie es geht. „Seit einiger Zeit haben wir nun unseren mobilen Hühnerstall, darin haben insgesamt 340 Legehennen Platz“, sagt Unternehmerin Loreen Gebert. Täglich stehen so gut 300 frische Eier zur Verfügung. Durch besonderes Futter, viel Platz und frischem Grün hätten die Eier einen besonders intensiven Geschmack. Da ihr Hofladen wöchentlich nur an zwei Tagen geöffnet hat, die Nachfrage aber groß sei, hab man sich entschlossen, einen Eierautomaten zu installieren.