Eigenartige Urlaubsgrüße

Pfarrer Dominik Trost in seiner Kirche in Struth.

Dominik Trost ist Dechant der Pfarrei „St. Anna“ in Lengenfeld unterm Stein.

Die Sommerferien gehen dem Ende zu. Viele sind noch im Urlaub. Ich freue mich über die Urlaubsgrüße, die mir per Post zugestellt werden. Ansichtskarten aus verschiedenen Ländern oder sogar Briefe.

In der ersten Ferienwoche erhielt ich so einen Urlaubsbrief. Der Schreiber hat sich in seinem Urlaub länger Zeit genommen, um mir ein bisschen mehr aus seinem aktuellen Lebensalltag mitzuteilen. Beigefügt war auch ein Text zum Nachdenken, der mich angesprochen hat und die Überschrift „Eigenartig“ trägt.

Der Text ist von einem unbekannten Verfasser und lautet: „Eigenartig, wie groß ein Hundert-Euro-Schein aussieht, wenn du ihn mit in die Kirche nimmst, und wie klein, wenn du damit in den Supermarkt gehst. Eigenartig, wie lang es einem vorkommt, Gott eine Stunde zu dienen und wie schnell die 90 Minuten beim Fußball um sind. Eigenartig, wie lang einem ein paar Stunden in der Gemeinde vorkommen und wie kurz sie im Kino sind. Eigenartig, wie wenig uns einfällt, wenn wir beten sollen und wie viel wir wissen, wenn wir mit einem Freund sprechen.

Eigenartig, wie gespannt wir sind, wenn ein Fußballspiel in die Verlängerung geht und wie müde wir werden, wenn der Gottesdienst ein wenig länger dauert. Eigenartig, wie schwer es ist, ein Kapitel in der Bibel zu lesen und wie leicht, 100 Seiten des letzten Bestsellers zu verschlingen. Eigenartig, wie sich die Leute bei einem Spiel oder Konzert nach vorne drängen und in der Gemeinde in die hintersten Bänke quetschen. Eigenartig, wie schwer es vielen Christen fällt, zu lernen die gute Nachricht anderen mitzuteilen und wie leicht sie sich Klatschgeschichten merken und weitergeben können.

Eigenartig, wie leicht wir den Zeitungen glauben und wie kritisch wir bei der Bibel sind. Eigenartig, wie viele in den Himmel kommen wollten – vorausgesetzt, sie müssten nicht glauben, nicht denken, nichts sagen, nichts tun. Eigenartig ... oder komisch oder traurig? Eigenartig, dass Gott uns trotzdem liebt!“

Mit diesem Text grüße ich auch Sie, liebe Leser und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.