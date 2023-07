Ein besonderes Irish-Folk-Konzert gibt es im Unstrut-Hainich-Kreis

Paddy Schmidt und Almut Ritter spielen in der Open-Air-Konzertreihe in Kirchheilingen.

Mit Paddy Schmidt spielt in der Open-Air-Konzertreihe auf dem Gutshof in Kirchheilingen am Samstag, 22. Juli, ein echtes Urgestein des deutschen Irish-Folk in Deutschland. Zum Konzert, das um 19 Uhr beginnt, bringt er noch Unterstützung mit: Almut Ritter wird ihn mit Geige und Concertina begleiten.

Paddy Schmidt hatte „Paddy Goes To Holyhead“ 1988 als Irish-Folk-Band gegründet. Das Album „Ready for Paddy?“ schaffte 1994 den Sprung auf Platz 50 der deutschen CD-Charts. Mit Auskopplungen wie zum Beispiel dem Titel „Johnny Went to War“ schaffte es die Band zu weiteren Erfolgen und regelmäßiger Medienpräsenz, was für die Folk-Rock-Musik ungewöhnlich war.

Der Gründer der Band wird vielen Menschen der Region noch in Erinnerung sein, er spielte mehrere legendäre Konzerte im Alten Speicher in Kirchheilingen, heißt es in der Mitteilung.

Passend zum musikalischen Ausflug nach Irland wird auch dieses Mal wieder Guinness vom Fass und eine Auswahl feinster Whiskys ausgeschenkt. Zudem ist eine Versorgung mit Barbecue vorgesehen, welche die Food-Factory Bad Langensalza übernimmt.

Karten gibt es noch beim Konzert an der Abendkasse.