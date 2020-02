Ein halbes Jahrhundert Fasching: Höngedas Narren feiern im Honigtal

„50 Jahre Carneval – bei uns im schönen Honigtal.“:Unter diesem Motto startet der Höngedaer Carnevalclub HCC 1970 in seine 50. Session. Es ist ein besonderes Jahr – eines mit Abschieden und einem Wiederkommen, aber auch, und das hat Tradition, drei Prunksitzungen.

Während andere Karnevalisten der Region froh sind, den Saal mit einer Veranstaltung zu füllen, ist das Interesse am Carneval in Höngeda ungebrochen hoch. Schon Mitte Januar waren zwei der drei Prunksitzungen ausgebucht.

Seit 1971 wird Fasching gefeiert: Hier ein Blick in die Prunksitzung 1978 -- hinten links: Frithjof Förster, der von der Gründung an 25 Jahre lang Präsident war, ehe ihn Aldo Listemann ablöst. Foto: Aldo Listemann

Dabei kommen die Gäste bei weitem nicht allein aus Mühlhausens Ortsteil. „Es ist vielleicht die Hälfte unserer Gäste, die aus Höngeda kommt“, meint Aldo Listemann, er ist seit 25 Jahren der Karnevalspräsident. Genauso lange hatte vor ihm Frithjof Förster dieses Amt begleitet. Prunksitzungen in Höngeda genießen einen solch guten Ruf, dass die Gäste gerne anreisen.

Gäste waren es auch, die den Karneval Ende der 1960er nach Höngeda brachten. Über eine Musikerfreundschaft war der Chor aus Unkeroda im Wartburgkreis zu Gast und beeindruckte mit seinem Programm. Und er weckte den Ehrgeiz. „Wir dachten uns: Das können wir auch. So haben wir 1971 begonnen“, erinnert Gerhard Nicolai, der seit 1996 Vizepräsident ist. Er selbst ist seit Jahr und Tag für alles Technische verantwortlich – Licht und Ton. „Uns ist wichtig, dass man selbst in der hintersten Ecke gut sieht und hört, denn nur dann ist Ruhe im Saal“, sagt er und ist hörbar stolz darauf, dass dies auch noch um Mitternacht der Fall ist. Denn bis dahin, vier Stunden lang, dauert das Programm.

Daran soll sich auch in diesem Jahr nichts ändern. Es ist das Jahr des zweiten Abschieds von Günter Raßloff, der nach der 48. Session aufgehört hat und nun noch einmal zurück kommt. „Es hat bei ihm wieder gekribbelt“, meint Listemann über Raßloff. Er ist Gründungsmitglied und Sänger im Karneval.

Neben der Bütt wird der Tanz groß geschrieben – hier die flotten Damen im Jahr 1976. Foto: Aldo Listemann

Auch Isolde Käppler, in der Bütt die „Isolde vom Amt“, will ihren Abschied feiern. „Mit Büttenreden wird es immer schwerer, der Trend geht ganz klar in Richtung Klamauk“, meint die einstige Verwaltungsmitarbeiterin. Auch wolle die zentrale Figur des Höngedaer Karnevals, den Till Eulenspiegel, wolle im kommenden Jahr aufgeben, sagt Listemann. Den verkörperte über Jahre Alfons Hermann Werner. Doch der HCC bleibt den Bütten als wesentlicher Bestandteil treu. Was die stets frei gesprochenen Bütten angeht, da lege man Wert darauf, dass es immer jugendfrei ist.

Trotz der Abgänge: Es wird qualitativ hochwertig weitergehen. Gerade mal knapp über 30 ist der Altersdurchschnitt der 85 aktiven Vereinsmitglieder. Selbst die Vierjährigen machen schon mit, gestalten ihren Kinderfasching. „Die Zukunft unseres Karnevals ist gesichert“, davon ist Raßloff überzeugt.

„Wir haben seit 1971 nicht ein Jahr lang pausieren müssen. Das unterscheidet uns von nahezu allen anderen Karnevalisten der Region“, meint Listemann, der selbst seit 45 Jahren dabei ist. Sein Vater war Gründungsmitglied, die Mutter trat in die Bütt. So wie seine Tochter Sabrina, die dafür jedes Jahr in die Heimat zurückkommt.

In den Anfangsjahren, 1988, wurde man von den Kulturverantwortlichen des damaligen Bezirks Erfurt mit dem Prädikat „Oberklasse“ bedacht. Auch das ein Alleinstellungsmerkmal. „Heute übernimmt diese Einstufung unser Publikum“, sagt Käppler. Wenn es selbst um Mitternacht so ruhig ist, dass sich entspannt dem Programm folgen lässt, ist es Beleg dafür, dass das Publikum von der Qualität überzeugt ist.

Prunksitzungen: 15., 21., 22. Februar, ab 20 Uhr, Schänke. Der Seniorenfasching findet am 16. Februar, 14 Uhr, statt, der Kinderfasching am 23. Februar, 14 Uhr, und der Rosenmontags-Kostümball am 24. Februar, 19 Uhr.