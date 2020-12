„Wir wollen einen Ort schaffen, an dem in schweren Zeiten alle zusammenstehen können“, sagt Oskar Mikulik. Der Palliativmediziner hat es sich mit einigen anderen Mühlhäusern zum Ziel gesetzt, in der Kreisstadt ein stationäres Hospiz zu errichten.

Mit der Idee dafür steht der Verein For Life nicht mehr am Anfang. Es gibt ein Baugrundstück, einen Bauherrn, die Gespräche mit einem potenziellen Träger laufen. „Wir sind zuversichtlich, 2021 mit dem Bau beginnen zu können“, sagt Mikulik.

Das Gebäude soll nahe dem Kindergarten und der Kirche auf dem Gelände des Ökumenischen Hainich-Klinikums (ÖHK) in Pfafferode entstehen. Das Klinikum ist es auch, das den Bau finanzieren wird. Der Mühlhäuser Stadtrat muss noch über die Umwidmung des Ackers in Bauland entscheiden.

Verein sammelt Spenden für bessere Ausstattung

Der Hospizverein ist vor allem für die Koordination der Spenden zuständig. Laut Oskar Mikulik wird das ÖHK den Bau mit dem Nötigsten ausstatten, der Verein will dafür Sorge tragen, dass jeder Raum optimal auf die Bedürfnisse und die Versorgung der Kranken und ihrer Angehörigen abgestimmt ist. „Die meisten Sterbenden wünschen sich drei Dinge: Grün, Licht und Ruhe“, sagt Mikulik. Ist das Gebäude fertig, wollen sich die Vereinsmitglieder auf die finanzielle Unterstützung der künftigen Bewohner konzentrieren.

Zehn Plätze soll es zunächst geben – mit der Option, nach Bedarf zu erweitern. Auch das künftige Pflegepersonal hat Mitspracherecht. „Wir haben uns nahezu jedes Hospiz in Deutschland angeschaut und die Mitarbeiter gefragt, was ihre Arbeit beeinträchtigt und was optimiert werden müsste“, erzählt Kerstin Fließbach. Sie ist ausgebildete Palliativschwester und soll das Hospiz leiten.

Mit der Betreuung von todkranken Menschen haben alle Vereinsmitglieder langjährige Erfahrung. Die meisten von ihnen sind im Palliativ-Netzwerk Thüringen tätig. Allein im Unstrut-Hainich-Kreis sind sieben Schwestern und neun Ärzte für etwa 400 Patienten in ständiger Rufbereitschaft. „Die meisten unserer Patienten können gut zu Hause betreut werden. Immer öfter kommen Angehörige und Pflegedienste aber an ihre Grenzen und können die Betroffenen nicht mehr optimal versorgen“, berichtet Oskar Mikulik. Versorgen, das heißt vor allem, die letzten Tage, Wochen oder Monate des Lebens trotz schwerer Erkrankung so komfortabel wie möglich zu gestalten; Schmerzen, Luftnot und Übelkeit zu lindern und Wunden zu versorgen.

Palliative Versorgung nicht erst in den letzten Lebenstagen

„Viele Hausärzte setzen sich erst mit uns in Verbindung, wenn ihr Patient nur noch wenige Tage zu leben hat. Wir können und sollten aber schon viel früher ansetzen, um es sowohl den Betroffenen als auch den Angehörigen leichter zu machen“, so der Mediziner.

Etwa 90 Prozent aller Schwerstkranken haben laut Mikulik Bedarf einer palliativen Versorgung. „Allerdings fehlen die Strukturen.“ In der Region gibt es nur das Hospiz in Eisenach und das für Kinder in Tambach-Dietharz. Weil Kranke sich und ihren Angehörigen weite Fahrten in andere Hospize nicht zumuten wollen, würden sie sich oft für ein Pflegeheim oder das Krankenhaus entscheiden.

„Etwa jeder Zweite stirbt derzeit im Krankenhaus, obwohl das kaum jemand will“, weiß Oskar Mikulik.

Stationäre Einrichtung als Versprechen am Sterbebett

Der Bedarf für eine palliative Betreuung wird steigen, darin sind sich die Vereinsmitglieder einig. Das liege zum einen daran, dass die Menschen immer älter werden und die Zahl der Erkrankungen zunehme, nach denen eine solche Versorgung nötig wird.

Wie wichtig ein stationäres Hospiz für die Region ist, das musste Oskar Mikulik selbst erfahren. Denn die Idee für eine solche Einrichtung hatte eine gute Freundin, Evelyn Henning. Sie etablierte den Palliativdienst im Landkreis. „Sie war das Herz des Teams“, sagt der Mediziner. Doch bevor das Projekt konkret werden konnte, erkrankte sie selbst an Krebs. „Ich habe ihr am Sterbebett versprochen, dass ich diese Idee nicht aufgeben werde.“