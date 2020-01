Ein literarisches Experiment an der Marienkirche

Strecker hat es ausgerechnet. „Würden wir jeden Tag 25 Minuten lesen, könnten wir sieben Jahre lang lesen.“ Gemeinsam mit ihrem Mann Christian führt sie die christliche Buch- und Kunsthandlung an der Mühlhäuser Marienkirche und lädt dorthin ein zu Lesungen aus dem 7500 Seiten dicken Werk „Echolot“ von Walter Kempowski – immer dienstags bis freitags ab 18.05 Uhr für 25 Minuten und erstmals am Neujahrstag.

Ein Jahr lang wolle man das literarische Angebot vorhalten. „Wir lesen. Egal ob Gäste kommen oder nicht“, sagt Heike Strecker. Die Idee dazu stammt von Hans-Gerd Jöhring. Der Literaturwissenschaftler suchte nach einem Ort für sein Projekt und fand ihn in dem Geschäft, das seit Frühjahr 2019 auch Café und Veranstaltungsort ist. Die musikalische Einstimmung übernimmt jeweils Christian Strecker mit seiner Trompete. Ausgesucht hat sich Jöhring, der auch als Stadtführer unterwegs ist, „Das Echolot. Ein kollektives Tagebuch“, eine vierteilige und aus zehn Einzelbänden bestehenden Buchreihe des deutschen Schriftstellers Kempowski. Die Bücher bestehen aus einer Collage von Tagebüchern, Briefen, autobiografischen Erinnerungen sowie Fotografien aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Es ist nicht nur ein literarisches Experiment, dem sich das Trio Heike und Christian Strecker und Hans-Gerd Jöhring stellen. „Es wird spannend sein zu beobachten, was diese Reihe mit uns macht“, sagt Heike Strecker. Bereits jetzt steht fest: Sie verschiebt gewohnte Termine. Der Beginn der Lesungen, die die Streckers übers Jahr etwa 30 Mal in ihrem Laden und in der Stadtbibliothek anbieten, verschiebt sich um eine halbe Stunde auf 19.30 Uhr. Die nächste steht am Donnerstag, 16. Januar an, wenn Pfarrer Teja Begrich zu den Stolpersteinen in Mühlhausen berichtet.