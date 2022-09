Ein Pony für die Schlechthörigkeit

Susan Voigt über Tests, die teuer werden könnten.

Die Kommunikation bei uns zu Hause ist aktuell vor allem eines: laut. Zugegeben, besonders leise ist es dort nie. Jetzt aber hat die Lautstärke neue Sphären erreicht. Das liegt daran, dass unsere Tochter durch eine Mittelohrentzündung im Moment nicht besonders gut hört. Keine Sorge, sie ist bereits in ärztlicher Behandlung.

Den Satz „Du musst zwei Schritte lauter sprechen, ich bin doch schlechthörig“, sagt sie derzeit etwa fünf Mal am Tag. Um auszuschließen, dass sie uns nicht an der Nase herumführt, inzwischen wieder gesund ist und einfach nicht hören will, habe ich einen Test gemacht.

Ich erzählte in normaler Gesprächslautstärke, dass ich ihr zwei Ponys schenken würde, wenn sie adäquat darauf antwortet. Während ich das sagte, schaute mich meine Tochter mit großen Augen und sichtlich interessiert an.

Sie überlegte kurz und antwortete dann mit einem wirklich von Herzen kommenden „Ich hab dich auch lieb“.

Das war zwar nicht wirklich adäquat, aber so niedlich, dass ich jetzt doch überlege, ihr zumindest ein Pony zu schenken.