Ein überwältigender Kunstgenuss in Mühlhausen

Einen fulminanten Auftritt vor fast 500 Zuhörern in der Kornmarktkirche legten am Samstagabend mehr als 20 Seminarteilnehmer des Thüringer Opernstudios Weimar aus 15 Ländern hin. Eingeladen hatte der Freundeskreises Mühlhäuser Museen anlässlich seines zehnjährigen Bestehens.

Das Thüringer Opernstudio, ein Aufbaustudium an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“, bietet jungen, hochbegabten Sängerinnen und Sängern die Chance, ihre professionellen Bühnenerfahrungen zu perfektionieren. Künstlerischer Leiter ist der Bassbariton Damon Nestor Ploumis. Professionell-launig moderierte er den Abend. Das Orchester bestand aus den Pianistinnen Cheuky Chan aus Großbritannien/Neuseeland und Soojeong Kwon aus Südkorea.

Dirigent war Tackyoung Chung, ebenfalls Südkorea.Der erste Teil des Programms enthielt Glanzstücke aus Verdis Troubadur, Mozarts Don Giovanni, Rossinis Barbier von Sevilla und Nicolais Lustigen Weibern von Windsor und bot den Zuhörern dank der professionellen Künstler, die man zum Teil getrost der internationalen Spitzenklasse zurechnen darf, einen überwältigenden künstlerischen Genuss. All die großartigen Einzelleistungen lassen sich hier gar nicht aufzählen, aber einige seien doch genannt. Etwa Mozarts Registerarie, die der südkoreanische Bariton Jusung Park mit geschmeidig-glanzvoller, warmer Stimme interpretierte.

Costas Tsourakis (Bariton, Griechenland/USA) und Vanessa López (Sopran, El Salvador/USA) singen ein Duett aus Mozarts Oper Don Gionanni. Foto: Dieter Albrecht

Mit ihrem leuchtenden, kristallklaren Sopran sang Wing Kwan Chung aus Hongkong die Aria der Anna „Or sai chi l’onore“. In allen Registern überzeugend, musikalisch überzeugend und technisch perfekt, brillierte die Mezzosopranistin Meagan Reimer Larios (Kanada) mit der Koloratur-Arie „Una voce poco fa“ aus Rossinis Barbier. Und das, obwohl sie, laut Ploumis, an einer starken Erkältung litt.

Mit einem Ausflug in Schuberts Liedschaffen setzte der Bariton Scott Hetz aus den USA einen unerwarteten Kontrast. In ungewohnt getragenem Tempo und vielleicht etwas zu opernhaft interpretierte er den Lindenbaum, ein Paradebeispiel tiefsinniger, gefühlstiefer deutsche Romantik. „Ohne Deutschland“, sagte Ploumis in diesem Zusammenhang, „wäre die Kultur in Europa längst gestorben. Seien Sie stolz auf ihr Land!“ Er ist US-Bürger griechischer Abstammung.

Nach der Pause ging die Post ab mit populären Melodien: Jägerchor aus Webers „Freischütz“, Chor der Grisetten (gemeint sind Frauen der französischen Unterschicht) und der Männerchor „Ja, das Studium der Weiber ist schwer“ aus Léhars „Lustiger Witwe“ sowie schließlich „El Rojo Tango“, feurig vorgetragen von dem mexikanischen Bariton Juan Marcos Martinez Mijares.

Seinen beeindruckenden lyrisch-dramatischen Bass präsentierte Dennis Ryan aus den USA mit „Come dal ciel Precipita“ aus Verdis „Macbeth“. Und mit der Cabaletta der Violetta „Sempre libera degg’io“ aus „La Traviata“ führte die Kanadierin Alyson Spina ihren funkelnden Koloratursopran vor.

Für einen schmissigen Abschluss sorgte das Ensemble mit dem Trinklied aus „La Traviata“ und, nach begeistertem Applaus als Zugabe, „Im Feuerstrom der Reben“ aus Johann Strauß‘ „Fledermaus“.