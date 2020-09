Frank Thalmann, ein promovierter Chemiker, lädt diese Woche Kinder aus dem Kindergarten in Felchta zu sich in die Backstube. Es geht um den Weg von Korn zum frischen Brötchen. Thalmann bietet seit dem vergangenen Jahr auch Kurse zum Backen von Brot, Brötchen, Baguette und Stollen an – mit wachsendem Zuspruch auch überregional.