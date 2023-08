Einbrecher steigen in Mühlhäuser Mehrfamilienhaus ein

Ins Gebäude gelangten die Einbrecher in Mühlhausen zwar, jedoch nicht in die Wohnung. (Symbolbild)

Mühlhausen. Diebe hatten es auf die Wohnung eines 20-Jährigen in Mühlhausen abgesehen. Mitgenommen haben sie allerdings nur einen Gegenstand.

Unbekannte sind am Samstag in ein Mehrfamilienhaus in Mühlhausen eingebrochen und haben versucht eine Wohnungstür zu öffnen. Gegen 1.30 Uhr wurden die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich in die Ammerstraße gerufen. Dort versuchten mehrere Personen in die Wohnung eines 20-Jährigen einzudringen.

Das Vorhaben misslang zwar, jedoch wurde Scheibe der Haustür beschädigt. Außerdem schafften die Einbrecher es, das Fahrrad des Geschädigten aus dem Mehrfamilienhaus zu entwenden.