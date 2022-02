Schock für die Angestellten zweier Kitas im Unstrut-Hainich-Kreis: Am Freitagmorgen bemerkten sie Einbruchsspuren und informierten die Polizei.

Einbrecher steigen in mehrere Kitas im Unstrut-Hainich-Kreis ein

Mülverstedt/Schönstedt. Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in gleich zwei Kitas im Unstrut-Hainich-Kreis eingebrochen. Z.T. ließen sie Technik für 800 Euro mitgehen.

Die Angestellten zweier Kindertagesstätten im Unstrut-Hainich-Kreis mussten am frühen Freitagmorgen feststellen, dass Unbekannte in die Einrichtungen eingebrochen waren.

In Mülverstedt, einem Ortsteil der Landgemeinde Unstrut-Hainich, verschafften sich Einbrecher in der vergangenen Nacht gewaltsam Zutritt zur Kindertagesstätte "Knirpsenhaus". Der oder die Täter suchten in den Essens- und Büroräumen vermutlich nach Bargeld und durchwühlten die Zimmer. Im Büro der Kindertagesstättenleitung stießen die Diebe auf eine Geldkassette mit 80 Euro und entwendeten diese.

In Schönstedt bot sich ein ähnliches Bild. Hier waren die Täter in die Kita gelangt, indem sie ein Fenster und eine Brandschutztür aufgehebelt hatten. Sie ließen Elektrogeräte im Wert von 800 Euro mitgehen. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.

