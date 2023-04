Einbrecher werfen mit Gullydeckel Schaufenster in Mühlhausen ein

Einbrecher verschafften sich am Mittwoch Zugang zu einem Geschäft in Mühlhausen. (Symbolbild)

Mühlhausen. Diebe hatten am Mittwoch in einem Schaufenster in Mühlhausen Wertgegenstände erspäht. Um an das Diebesgut zu gelangen, griffen sie zu harten Maßnahmen.

Einbrecher hatten am Mittwoch in einem Schaufenster eines Geschäfts in Mühlhausen Wertgegenstände erspäht. Um an ihre Beute zu gelangen, benutzten sie Gewalt statt Köpfchen.

Laut Angaben der Polizei warfen die Unbekannten die Scheibe mit einem Gullydeckel ein. Aus dem Geschäft entwendeten sie einen Laptop im Wert von 1500 Euro. Die Mühlhäuser Polizei sicherte die Spuren und ermittelt nun.

