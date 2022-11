Einbruch in Mühlhäuser Fleischerei Seeber

In der Nacht zu Mittwoch wurde in die Fleischerei Seeber an der Erfurter Straße in Mühlhausen eingebrochen. Der Firmenchef Uwe Seeber (rundes Bild) hat jetzt eine Belohnung ausgesetzt.

Bargeld in vierstelliger Höhe wurde in der Nacht zu Mittwoch aus den Büroräumen der Fleischerei Seeber an der Erfurter Straße in Mühlhausen gestohlen. Besonders abgebrüht: Nur zwei Etagen über der Fleischerei schlief der Firmenchef.

„Der oder die Täter müssen sich in der Zeit zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, und Mittwochmorgen 4.45 Uhr Zutritt in unseren Laden verschafft haben“, sagt Fleischermeister Uwe Seeber. Demnach haben die Diebe die hölzerne Hauseingangstür am Lindenbühl gewaltsam geöffnet. Danach, so rekonstruiert es der Firmenchef, hätten die Täter das Büro der Fleischerei aufgesucht und dort einen verschlossenen Schrank aufgehebelt, in dem sie Bargeld vermuteten.

Kasseneinsatz in öffentlicher Mülltonne entsorgt

Uwe Seeber denkt, dass die Diebe die Geschäftsräume auch wieder über die aufgebrochene Tür in Richtung Lindenbühl verlassen haben. Auf der Flucht sei der geraubte Kasseneinsatz dann in einer öffentlichen Mülltonne entsorgt worden. Auch eine gestohlene Fleischerbluse habe der Dieb in der Nähe zur Stadtmauer ins Gebüsch geworfen. „Sie wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit als Tarnung beim Verlassen unseres Geschäfts genutzt, um nicht aufzufallen“, vermutet Seeber. Niemand mache sich Gedanken, wenn in aller Frühe jemand mit einer Fleischerbluse bekleidet aus einer Fleischerei kommt.

Uwe Seeber sucht Zeugen und setzt eine Belohnung von 400 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Diebe führen. Er bittet darum, Beobachtungen der Polizei Mühlhausen zu melden (Tel.: 03601/4510): Wer hat verdächtige Personen zur genannten Zeit gesehen oder kann Hinweise auf die Tat geben? Wer hat einen oder mehrere Personen mit einer Fleischerbluse in der Nähe des Geschäfts gesehen?