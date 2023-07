Einbruch in Mühlhausen bei Juwelier gescheitert

Mühlhausen. Täter versuchten in Mühlhausen in einem Juweliergeschäft einzubrechen. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte versucht, in ein Juweliergeschäft am Steinweg in Mühlhausen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen einen Knall wahrgenommen und wenig später einen weißen Transporter in Richtung Stätte davonfahren sehen.

Die alarmierten Polizisten entdeckten die beschädigte Schaufensterscheibe, die versucht wurde einzuschlagen. Sie hielt jedoch stand, so dass das Geschäft nicht betreten werden konnte. Der entstandene Schaden wird auf ungefähr 3000 Euro geschätzt. Von den Tätern fehle noch jede Spur. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

