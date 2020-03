Eine Feier ohne Gäste

Stellen Sie sich vor, Sie feiern Geburtstag und keiner kommt. Nicht, weil keiner mit Ihnen Ihren Ehrentag begehen mag, sondern weil die allgemeinen Umstände gerade etwas speziell sind. „Bleibt am besten daheim“, lautet der Slogan dieser Tage. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Mittlerweile bin ich froh darüber, dass ich die Planungen für meinen Vierzigsten, Mitte April, so lange vor mir her geschoben habe, dass ich nun auch noch warten kann, bis in Deutschland wieder Normalität herrscht. Vielleicht im Sommer?

Aber meine Jungs, die Zwillinge, werden an diesem Sonntag zehn Jahre alt, was unter normalen Umständen ein Grund für eine ziemlich große Sause wäre.

Aber sie sind einsichtig genug zu begreifen, was gerade los ist. Deshalb fällt die Feier mit den Freunden aus. Schön ist das nicht. Aber einschränken müssen wir uns alle. Auch die Feier im Familienkreis hat sich mittlerweile von ganz allein auf ein Mindestmaß an Gästen verkleinert.

Gratulationen erwarten wir per Telefon oder Videobotschaft, vielleicht kommt auch eine Postkarte. Den Geburtstagskuchen genießen wir dann im engsten Kreis. Und pssst: Die Geschenke sind auch schon da.

Jungs, alles Gute zu Eurem Ehrentag! Ich bin stolz auf Euch. Das alles geht vorbei, dann lassen wir es richtig krachen.