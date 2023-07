Eine Gemeinde im Unstrut-Hainich-Kreis feiert ihr Zusammenwachsen mit den Ortsteilen

Die Bilder vom Umzug beim Landgemeinde-Fest in Altengottern

Die Landgemeinde Unstrut-Hainich hat sich in Altengottern mit einem Fest gefeiert. Es war das zweite Landgemeinde-Fest, der noch jungen Gemeinde, die am 1. Januar 2019 entstand. Einer der Höhepunkte war der Umzug am Sonntag, wo sich Vereine und Institutionen präsentierten.

Foto: Sabine Spitzer