Eine Harmonie aus Krimi und Musik bietet die Stadtbibliothek Bad Langensalza

Bad Langensalza. Spannende Krimizeilen und groovige Musik vereinen Krimi-Autor Roland Lange und Gitarrist Dirk Heimberg zu einem ganz speziellen Abend in der Stadtbibliothek Bad Langensalza.

Mit dem Lesungsprogramm „Crime & Flying Fingers“ verbinden Krimi-Autor Roland Lange und Gitarrist Dirk Heimberg Text und Musik zu einem nicht alltäglichen Hör-Erlebnis. Dieses möchten sie am Dienstag, 25. April, ab 19 Uhr, in der Stadtbibliothek zum Besten geben. Die Besucher erwarten spannende Leseszenen mit Autor Roland Lange aus seinem „Harzhenker“ mit Privatdetektiv Stefan Blume. Zwischen den einzelnen Lesungsabschnitten serviert Dirk Heimberg dem Publikum musikalische Leckerbissen, die er in verschiedenen Spieltechniken auf der American Folk Guitar vorträgt – beispielsweise Blues, Bluegrass und andere. Karten gibt es in der Stadtbibliothek Bad Langensalza. red