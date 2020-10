Eine Kirmesfeier Höngeda, bei der alles anders ist

Kirmes feiern – geht das wegen Corona überhaupt? Während mancherorts eine Absage erfolgte, geben sich andere nicht geschlagen. So auch der Kirmes- und Traditionsverein in Höngeda. Dessen Mitglieder und Helfer investierten noch viel mehr Arbeit als sonst, damit am Wochenende wenigstens ein bisschen gefeiert werden kann. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„So eine Kirmes hat es noch nie gegeben, alles ist diesmal anders“, sind sich Max Werner, Tom Weißenborn und Moritz Dennstedt vom Vorstand des Kirmesvereins in Höngeda einig. Am heutigen Freitag geht es los mit dem Fest. Nach wachsenden Zuspruch in den vergangenen Jahren und der erst kürzlich erfolgten Gründung des Vereins, der so eine besondere Feuertaufe erlebt, „wird das ein rein dorfinternes Fest“, sagt Max Werner. Die Vorfreude sei dennoch riesig im ganzen Dorf, das auch geschmückt wird. Denn seit März liegt das Gemeinschaftsleben zwangsweise am Boden. Die Kirmes ist das erste Zeichen der Wiederbelebung. Umso mehr wollen die 31 Mitglieder des Vereins dafür sorgen, dass alles gut und sicher abläuft. Zum Auftakt spielt der Spielmannszug Sachsensiedlung, Nicht wie sonst mit einem Umzug, sondern auf dem Anger, wo bis 22 Uhr gefeiert wird. Die Disco: Gestrichen, wie alle Saal-Termine. Der Platz: abgesperrt bis auf zwei Zugänge. Maximal 100 Menschen dürfen drauf, alle müssen registriert werden. Desinfektionsmittel stehen bereit. Offene Zelte bieten Schutz vor Regen, Tische sind weitläufig verteilt. Abstandsmarkierungen. Wertmarken für Essen und Getränke, strikte Aufteilung des Personals. Einweggeschirr. Gefeiert wird trotzdem. „Wer vernünftig ist, hält sich an die Regeln“, appellieren die Macher. Sie haben auch Ordner eingeteilt, die aufpassen, dass alles im Rahmen bleibt: „Wir stehen schließlich gerade dafür.“ Aber man kenne man sich im Ort ja auch persönlich. Der Samstag ist sonst zentraler Tanz- und Festtag. Diesmal weckt das Kirmesvolk das Dorf in kleinem Rahmen. Um 13.30 Uhr folgt der Gottesdienst. Und auf dem Anger stehen ein Karussell, eine Wurf- und eine Süßigkeitenbude, geöffnet für die Bevölkerung ab 14 Uhr, ebenfalls mit Hygieneregeln. Am Sonntag folgt von 10 bis 17 Uhr der Frühschoppen auf dem Anger mit den Thüringer Kirmesmusikanten. Das Konzept, das der Verein im September beim Gesundheitsamt einreichte, habe viel Arbeit gemacht, zusätzlich zu zwei Wochen Aufwand, die für das Fest selbst nötig sind. „Das Amt war wirklich sehr kooperativ, die Stadt und der Bürgermeister haben uns gut unterstützt, auch die andern Vereine im Ort“, loben die Vorständler. Auch woanders wurde und wird Kirmes eingeschränkt gefeiert, etwa in Oberdorla, Langula, Bothenheilingen, Kammerforst und in Lengenfeld/Stein. 54 öffentliche Feiern habe das Gesundheitsamt des Unstrut-Hainich-Kreises seit Anfang September erlaubt, hieß es aus dem Landratsamt: „Die Veranstalter sind ihrer besonderen Verantwortung gerecht geworden.“ Dennoch gebe es auch weiter Kontrollen der Ordnungsämter. Der Kreis bietet Veranstaltern viele Handreichungen auf seiner Internetseite. Die Höngedaer hoffen nun, dass das Dorf trotz allem ein problemloses, gemeinschaftliches Kirmeswochenende erlebt und dass am Ende alles aufgeht – nicht nur gesundheitlich, sondern auch finanziell.