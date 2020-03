Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine kostspielige Pizzalieferung: Falschparker in Mühlhausen muss zahlen

Es gibt in der Innenstadt von Mühlhausen einige Brennpunkte, an denen es immer wieder zu erheblichen Behinderungen durch Falschparker kommt. Dazu gehört der gesamte Bereich des Untermarkts,aber auch eine Pizzeria in der Nähe des Landgerichts Mühlhausen. Dort gibt es eine zweibahnige Einbahnstraße, Kunden und Lieferwagen der Pizzeria parken unerlaubt zum Teil auf der Straße, so dass es zu nicht unerheblichen Verkehrseinschränkungen für andere Autofahrer kommt.

So auch im November 2019, als ein Lieferwagen dort verbotswidrig parkte. Gegen den Bußgeldbescheid in Höhe von 20 Euro hatte der Mann Einspruch eingelegt. Seine Begründung für die Tat: Er habe schnell noch bei seinem Arbeitgeber auf die Toilette gehen wollte. Richter lässt Begründung nicht gelten „Das hatten wir erst neulich“, so Bußgeldrichter Christian Kropp vom Amtsgericht Mühlhausen. Dabei war es um einen zu schnellen Rentner auf der Bundesstraße gegangen, der sich in solchen Nöten befand. Im Bereich einer Innenstadt findet sich nach Auffassung des Gerichts immer eine Möglichkeit, sein „Geschäft“ zu machen, ohne andere massiv zu behindern. Zudem hat der Mann sogar in der Nähe seines Arbeitgebers gewohnt. Hinter dieser Einlassung steckte laut Gericht aber viel mehr, wie jetzt in einem Bußgeldverfahren zu Tage kam. Seit Jahren liegen sich Stadtverwaltung und Pizzeria wegen der dortigen Parksituation in den Haaren. Die Stadt Mühlhausen ist wohl bereit, Alternativen zu prüfen; der Inhaber der Pizzeria habe aber noch keinen Kontakt zu ihr gesucht. Pizzafahrer räumt Fehlverhalten schließlich ein In der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht gab der Pizzafahrer dann doch zu, etwa zweimal am Tag verbotswidrig auf der Straße geparkt zu haben, mit allen Folgen und Schwierigkeiten für andere Verkehrsteilnehmer. Zu auffällig war für das Gericht auch die Tatzeit um 11 Uhr, also zur besten Mittagszeit. Auf Anraten von Bußgeldrichter Kropp nahm der Betroffene schließlich seinen Einspruch zurück. Er muss zu dem Bußgeld noch entsprechende Gebühren und Auslagen zahlen, so dass die Pizza im Ergebnis recht teuer geworden ist. Falschparker haben fast regelmäßig vor Gericht wenige Chancen, von ihrem Bußgeld wegzukommen. Zu eindeutig sind die Feststellungen der Ordnungsbehörden. Das Gericht müsse es nicht bei 20 Euro belassen, sagte Kropp. Gerade für Verkehrseinschränkungen im Bereich des Untermarkts durch Falschparker könne man durchaus solche Bußgelder deutlich erhöhen, ließ der Bußgeldrichter in der Verhandlung durchblicken. Zuletzt habe es dort immer wieder Schwierigkeiten für Busfahrer und Feuerwehren gegeben, diesen Bereich überhaupt zu befahren.