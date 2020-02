Mühlhausen. Er war Leistungssportler und Bauunternehmer – inzwischen ist der Gothaer Ralf Schwan in der ganzen Welt unterwegs – auch in Mühlhausen.

Eine Reise nach Georgien

Ralf Schwan reist Mittwochabend ab 19.30 Uhr in der Mühlhäuser Stadtbibliothek mit seiner Multivisionsreportage nach Georgien. Er überschreibt seine Reportage mit dem Titel: Im Zauber des wilden Kaukasus. Schwan meint: „Georgien ist Vielfalt, alte Kulturen, herzliche Gastfreundschaft, kulinarische Höhepunkte und die faszinierend, grandiose Bergwelt des Kaukasus.“ Durch das wilde Svanetien mit seinen alten Wehrtürmen, die Besteigung des 5033 Meter hohen Prometheusberges Kasbek, mit Packpferden durch das einsame Chewsuretien in die mittelalterlichen Dörfer Shatili und Muzo und weiter hinein in das urig-geheimnisvolle Tuschetien – all das seien Bergabenteuer der Extraklasse.

Einer der emotionalsten Momente sei für den Gothaer Ralf Schwan, der Leistungssportler und Bauunternehmer war, das georgisch-orthodoxe Osterfest gewesen.

Eintrittskarten gibt es in der Tourist-Information Mühlhausen für 9 Euro und an der Abendkasse für 11 Euro.