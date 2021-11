Eine Tour rund um Struth in der Gemeinde Rodeberg

Unstrut-Hainich-Kreis. Der Hainich-Rennstieg-Verein will diese Woche wieder unterwegs sein. Wie schwierig wird die Tour?

Die nächste Wanderung des Hainich-Rennstieg-Vereins findet am Samstag, 20. November, statt. Das teilt Margrit König mit. Die Wanderung beschreibt sie als leicht. Die Neun-Kilometer-Tour beginnt um 13 Uhr am Wanderparkplatz Eigenrieden, gelegen direkt an der B 249, in der Nähe des Schwimmbades, und führt nach Struth. Eine Einkehr sei organisiert.

Nähere Informationen bei Klaus Kubelka, Telefon 03601/870280.