Einfach weg, das Bein

Wir hatten wirklich viel Spaß an diesem Abend. „Pass gut auf sie auf!“, rief mir M. noch zu und zeigte auf die Damenrunde, der ich zufällig am nächsten saß. Was er meinte, wurde mir klar, als ich die Flasche sah. Kennen Sie den leuchtend grünen DDR-Klassiker, der es über die Wende geschafft hat (und ich meine nicht das Ampelmännchen)?

„Pfeffi“, das schmeckt wie Mundspülung, nur süßer. Aber nach dem dritten oder vierten Glas wird es besser, wie ich bemerkte, nachdem mich die Damen in ihrer feuchtfröhlichen Runde aufgenommen hatten. Als Aufpasser hatte ich kläglich versagt, was bis dahin vielleicht noch nicht einmal aufgefallen wäre. Aber dann marschierten die Mädels mit mir in einer Polonaise zur Tanzfläche. Nach ein paar wirklich gelungenen Hüftschwüngen lag S., eine der Damen, längelang am Boden. „Es war einfach weg, das Bein“, erklärte sie später unter Schmerzen. Unterhaken, Eis aufs Knie, 112 anrufen, warten. Dass ein Krankenwagen vor der Schänke parkt, kommt in unserem Dorf selten vor, obwohl der Ort als „Pfeffi“-Hochburg gilt. Im jüngsten Fall, da bin ich mir ziemlich sicher, waren andere Umstände die Ursache für die schmerzhafte Bänderzerrung. Ich fühle mich trotzdem ein bisschen schuldig. Gute Besserung!