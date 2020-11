Das Schild am Steinweg in Bad Tennstedt ist weg. Damit gibt es kein eingeschränktes Halteverbot vor Udo Brocks Haus mehr. Er wertet das als Erfolg seiner langjährigen Kritik. „Nun bin ich ein Kapitel weiter“, sagt er.

Brock hatte gestört, dass sich kaum jemand an das eingeschränkte Halteverbot hielt. Vor dem Haus war in Parkbuchten das Parken nur eine Stunde erlaubt. Trotzdem standen zumeist die Autos länger dort. Auch nachts war der Seitenstreifen stets belegt, was gegen die Straßenverkehrsordnung verstößt. Brock hatte viele Jahre die Stadt auf das Problem hingewiesen und mit einer Anzeige gedroht. Vor einigen Wochen machte er die Drohung wahr. Er schrieb an das Landesverwaltungsamt in Weimar und bekam als Antwort, dass der Vorgang weitergeleitet wurde. Inzwischen ist das Schild für das eingeschränkte Parkverbot verschwunden.

Auch in der Brückenstraße wurde ein Schild versetzt, die legale Parkfläche ist verlängert. Auch dort hatten Autos oft im Halteverbot gestanden, was Brock ebenfalls mehrfach kritisierte. „Es ist nicht so, dass ich jubele“, sagt Udo Brock. Im sei es ums Prinzip gegangen und darum, dass sich die Stadt nicht lächerlich mache. Bürgermeister Jens Weimann (CDU) informiert auf Nachfrage, dass es eine Begehung mit der Straßenverkehrsbehörde des Kreises gab, die regelmäßig stattfinde. Dabei sei man zu dem Schluss gekommen, dass das Halteverbot überflüssig sei. Denn das Parken erlaube sich allein wegen der Parkbuchten. Anders als angekündigt wird das Parken nicht noch einmal im Stadtrat Thema sein.

„Ich sehe keinen Handlungsbedarf“, sagt Weimann. Die SPD-Fraktion hatte ein neues Verkehrskonzept gefordert. Laut Bürgermeister reicht das jetzige aus. „Es ist sinnlos, für ein neues Konzept Geld auszugeben“, sagt er. Seiner Meinung nach gebe es genügend Parkplätze in der Stadt. Viele könnten Autos auf ihren Grundstücken abstellen, nutzen das jedoch nicht.