Einkaufen, Schlemmen und übern Markt bummeln: Mühlhausen will mehr Leute in die Innenstadt locken

Mühlhausen. Gleich mehrere Veranstaltungen werden für das Wochenende 30. September bis 2. Oktober in Mühlhausen vorbereitet. Das sind die Angebote.

Nach Bad Langensalza vor wenigen Tagen lädt nun auch Mühlhausen zum Heimat-Shoppen. Veranstalter sind neben Industrie- und Handelskammer und Stadtverwaltung auch Händler und Gastronomen der Region. Und der Verein Zurück in die Mitte (Zim). Er integriert in dieses Heimat-Shoppen die Schlemmernacht an der Stätte.

Das Heimat-Shoppen findet am 30. September und 1. Oktober statt, an einem Freitag und einem Samstag. „Wir haben die Händler gefragt, welche Tage ihnen am liebsten wären: Die Entscheidung fiel gegen den Sonntag“, meint Birte Frerichs aus dem Bereich Stadtmarketing der Stadtverwaltung.

Auch für Barbara Endepols sind Freitag und Samstag ideale Einkaufstage. „Den Sonntag brauchen wir eigentlich nicht mehr. Mit zwei Ausnahmen: einen im Advent hätten wir noch immer gern, und der Autofrühling läuft auch immer gut“, sagt die Inhaberin eines Bekleidungsgeschäftes am Steinweg.

Schlemmen an der Stätte bis 22 Uhr

Ziel ist es, an den beiden Tagen die Händler und Gastronomen zu längeren Öffnungszeiten zu bewegen – am Freitag bis 20 und am Samstag bis 17 Uhr – und ebenso zu Aktionen vor den Läden und Gasthäusern. Auf Antrag will man nach Aussage aus der Stadtverwaltung die Sondernutzungsgebühr für Aktionen am 30. September und 1. Oktober erlassen.

Zim hat für die Schlemmernacht Gastronomen, Bäcker und Fleischer zwischen Burggalerie und Steinweg zum Mitmachen gewonnen, sagt Jan Riemann. Von Brötchen, über Eis bis hin zu einer warmen Mahlzeit soll bis 22 Uhr alles dabei sein. „Unsere Städte werden nicht mehr die Einkaufsinnenstädte von vor 20 Jahren sein. Sie zu beleben, dazu braucht es Events.“

Riemann weiß: Es ist nicht einfach, die Läden zu längeren Öffnungszeiten zu motivieren. „Das Problem des Fachkräftemangels trifft auch diese Branche. Oft sind es die Inhaber, die dann selbst die verlängerten Zeiten abdecken.“

Für Endepols ist das kein Problem, sie steht selbst im Laden: „Wer Einzelhändler sein will, muss es mit ganzer Kraft sein.“

Umsätze liegen unter Vor-Corona-Niveau

Heimat-Shoppen ist eine Aktion der Industrie- und Handelskammer (IHK) mit dem Ziel, die Innenstädte zu stärken. „Die Zahl der Geschäfte nimmt bundesweit ab. Überdurchschnittlich unter den kleinen Fachhändlern“, sagt Marcel Übensee. Er ist Leiter des Regionalbüros Mühlhausen. Preissteigerungen für Energie und Wohnen, das unsichere Umfeld durch Krieg, Energiekrise und gestörte Lieferketten – das führe zu zunehmender Kaufzurückhaltung.

Musikalisch begleitet wird das Mühlhäuser „Heimat-Shoppen“ durch Musiker aus der Region.

Finanziell unterstützt wird das Heimatshoppen von der Sparkasse. Christian Blechschmidt als Vorstand der Sparkasse Unstrut-Hainich begründet das Engagement so: „Eine regionale Bank kann nur funktionieren, wenn auch die Wirtschaft funktioniert. Und was Handel und Gastronomie angeht, da braucht es eben Aktionen, die Menschen in die Stadt bringen.“

Zu diesem Effekt soll auch der Herbstmarkt führen. Der findet am 1. und 2. Oktober zwischen 10 und 17 Uhr auf dem Untermarkt statt.

Zum Heimat-Shoppen 30. September und 1. Oktober ist das Parken in der Burggalerie kostenfrei.