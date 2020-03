Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einsatz für das Dorfbild: Kammerforster Heimatverein als Müllsammler

Der Heimatverein Kammerforst will einiges fürs Dorfbild tun. Dafür bat der Verein am Donnerstagabend vor dem Gemeinderat um Unterstützung durch die Kommune.

Seit wenigen Wochen gibt es innerhalb des Vereins die Sparte „Lokale Umwelt“. Die sammelt seitdem regelmäßig in der Flur Müll – Kaffeebecher, Kippen, Plastikmüll und Taschentücher. All das befände sich in stattlicher Zahl an den Flurwegen. Bisher hätten die Vereinsmitglieder und ihre Helfer Müll über die private Restmülltonne entsorgt.

Nun erhofft man sich Hilfe von der Gemeinde. Bürgermeister Christian Konkel (parteilos) wolle die kommunalen Tonnen zur Verfügung stellen. Die seien ausreichend groß und nicht immer prall gefüllt. Der Verein will zudem auf eigene Kosten Mülleimer aufstellen und ebenso privat entsorgen. Auch Blumenrabatten sollen angelegt und gepflegt werden. Für den 4. April ist ab 9 Uhr ein gemeinsamer Frühjahrsputz geplant. Los geht es am Obergut.