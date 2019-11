Ein Höhepunkt der Woche der unabhängigen Buchhandlungen fand am Dienstagabend in der Mühlhäuser Martinikirche statt. Man habe als Lokalität für die politische Veranstaltung den Ort des Geschehens gewählt, an dem vor 30 Jahren die Montagsdemos in Mühlhausen ihren Anfang nahmen, so Heike Strecker.

Schulgemeindepädagogin Claudia Faust und Schüler der 9. Klasse des evangelischen Schulzentrums führten mit einem Friedensgebet in den Abend ein, bevor es hieß: „Film ab!“ für den Streifen „Feindberührung“ der Regisseurin Heike Bachelier. Wie Hartmut Rosinger zu IM Hans Kramer wird Die Dokumentation gestattet einen tiefen Einblick in die Mechanismen der DDR-Diktatur, lässt Peter Wulkau, den einstigen Studenten, der wegen „Revisionismus“ exmatrikuliert wurde, zu Wort kommen. Aber auch Hartmut Rosinger den ehemaligen inoffiziellen Mitarbeiter (IM) der Stasi, alias Hans Kramer, der sich seiner Vergangenheit stellt. Der Wahl-Langensalzaer begann 1972 für das Ministerium für Staatssicherheit (MFS) zu arbeiten – aus Überzeugung. In der evangelischen Studentengemeinde Magdeburg lernten sich die beiden Männer seinerzeit kennen, waren freundschaftlich verbunden. Der vom Sozialismus Überzeugte antwortete auf die Frage Wulkaus, was er an ihm negativ bewertete, dass es die fundierten Kenntnisse des Marxismus gewesen seien, das Hinterfragen des Systems kam negativ an. Wulkau sei ein dem Sozialismus feindlich gegenüberstehender Mensch gewesen. Die beiden führten tiefsinnige, niveauvolle, politisch-philosophische Gespräche. Wulkau arbeitete mit der Schreibmaschine gegen den DDR-Sozialismus, griff ihn auf satirische Art an, schrieb ein Buch mit dem Titel „Noch nicht und doch schon“, welches er in der Bundesrepublik herausbringen lassen wollte. Einen Einschnitt in Hartmut Rosingers Denken gab das Treffen der beiden im Gerichtssaal, als Wulkau wegen staatsfeindlicher Hetze angeklagt und zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt wurde. Rosinger wurde klar, dass er mit seinen Berichten Menschen persönlichen Schaden zugefügt hatte. Er bezeichnet sich selbst als schizophren, als eine zwiegespaltene Persönlichkeit, die sich schließlich die Grundsatzfrage stellte, ob der Marxismus/Leninismus wirklich die absolute Wahrheit sei. Schuldgefühle kamen auf – es musste ein klarer Strich gezogen, sich der Vergangenheit gestellt werden. Wulkau ließ im Film verlauten: „Die Tragik des Lebens ist: Was man getan hat, ist nicht rückgängig zu machen.“ Im Anschluss an den Film lud Matthias Wanitschke als Referent für politische Bildung beim Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zum Gespräch ein. Auf die Frage Hans Erich Müllers, warum es so lange dauerte, bis er die Überzeugung verlor und dem MFS den Rücken kehrte, wählte Rosinger für die zeitliche Divergenz und den schleichenden Ausstieg ein Wort: Feigheit! Heute engagiert sich Hartmut Rosinger im Bürgerkomitee des Landes Thüringen. Bei der Aufarbeitung seiner Vergangenheit habe ihm die Tatsache geholfen, dass Wulkau seine Tür geöffnet habe, so die Antwort auf die Frage Harald Wiesemanns aus Bad Langensalza, der im Besitz seiner eigenen 200seitigen Stasi-Akte ist. Aus dem Publikum kam außerdem die spekulative Frage nach einem möglichen Strafmaß für einstige Mitarbeiter des MfS. Wanitschke, erklärte dass die rechtliche Messlatte hier sehr hoch liege. Rosinger brachte zum Ausdruck, aus seinem eigenen Gefühl heraus einen Preis gezahlt zu haben, sich schuldig zu fühlen und zu bereuen.