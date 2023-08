Elterntaxis sind riesiges Problem vor dieser Mühlhäuser Grundschule

Mühlhausen. Elterntaxis werden für Schulkinder zur Gefahr. Vor dieser Mühlhäuser Grundschule appellieren Polizisten am Dienstagmorgen wiederholt an die Eltern.

Vor, zurück, noch einmal wenden und dann zügig in die frei werdende Parklücke rollen. Oder vielleicht gleich den Gehweg als dritten Fahrstreifen nutzen, um das Schulkind auf der Rücksitzbank noch pünktlich in der Nikolaischule abzuliefern?

Die Situation vor Schulbeginn in der Mühlhäuser Altenburgstraße, so beschreibt es Stadt Kobb Thomas Haustein, sei ein einziges Durcheinander. Er spricht von viel Glück, dass vor dieser Grundschule noch keine schweren Unfälle passiert sind. Gut 40 Minuten streifte der Mühlhäuser Stadt Kobb gemeinsam mit seinem Kollegen, Polizeihauptkommissar René Petzold, am Dienstagmorgen vor der Schule. Die Polizisten sprachen Eltern an, gaben Hinweise, unterstützten die Schulkinder beim Queren der vielbefahrenen Altenburgstraße. Ihr Appell richtet sich an die Eltern, die ihre Kinder möglichst nicht jeden Tag mit dem Auto vor die Schule fahren sollen.

Das Problem: Die Altenburgstraße lässt sich aus zwei Richtungen befahren. Aber nur in eine Richtung verlassen. Kommen sich zwei Fahrzeuge entgegen und ein weiteres Auto parkt auf der ohnehin schmalen Fahrbahn, bleibt nur das waghalsige Ausweichmanöver über den Gehweg. Dazwischen Dutzende Schulkinder mit Rad oder zu Fuß, Eltern und Großeltern.

Einbahnstraßenregelung könnte für Verkehrsberuhigung sorgen

„Ich bin der Meinung, dass hier eine Einbahnstraßenregelung für mehr Ordnung sorgen würde – so denken einige Eltern. Weil die Straße von zwei Richtungen befahren, aber nur in eine verlassen werden darf, muss man zwangsweise Wenden und das macht das Chaos dann perfekt“, sagt Anne Seyfarth, die ihren Sohn am Dienstagmorgen zur Schule bringt. Grundsätzlich habe sie aber das Gefühl, dass alle vorsichtig fahren und aufeinander Rücksicht nehmen. Die Mühlhäuserin Jana Vogt ist Mutter zweier Nikolaischulkinder und sieht die morgendliche Situation mit Sorge. „Wir wohnen auch nicht in der Nähe, lassen unser Auto aber in der Weinbergstraße stehen und gehen dann gemeinsam zu Fuß zur Schule. Wenn das einige Eltern mehr machen würden, könnte das die Situation entspannen“.

In den kommenden Tagen möchten die Polizisten noch einmal Kontakt mit dem Straßenbauamt der Mühlhäuser Stadtverwaltung aufnehmen und gemeinsam nach einer Lösung für die Altenburgstraße suchen. Auch in den kommenden Wochen werden die Polizisten im Kreis vor Schulen präsent sein.