Vicky Enseleit-Dörfel vom TKV wurde 2019 Siegerin in der Gruppe Juniorinnen.

Endlich wieder ein Tanzturnier in Bad Tennstedt

Bad Tennstedt. Endlich kann in Bad Tennstedt wieder das Unstrut-Hainich-Turnier im karnevalistischen Garde- und Showtanz starten. Diesmal sind Tänzerinnen und Tänzer aus 17 Vereinen dabei.

Tanzmariechen und Tanzgruppen messen sich jetzt in Bad Tennstedt wieder im Wettbewerb. Drei Jahre hatte das Unstrut-Hainich-Turnier im karnevalistischen Garde- und Showtanz wegen der Corona-Pandemie pausieren müssen. „Wir sind sehr froh, dass wir endlich wieder starten können“, sagt Axel Scheibel, Präsident vom Tennstedter Karnevalverein (TKV).

Das nunmehr 18. Turnier beginnt am Samstag, 25. Februar, um 9 Uhr im Sportzentrum. Tänzerinnen und Tänzer aus 17 Vereinen treten an. Laut Scheibel haben sich diesmal vergleichsweise viele Tanzmariechen angemeldet, dafür aber wenig Gruppen. „Das zeigt uns, dass die Corona-Zeit für die Vereine schwierig war“, so Scheibel.

Auch der TKV hatte befürchtet, dass die Tänzerinnen die Lust verlieren und abspringen. Daher hatte der Verein gegengesteuert. „Wir haben uns daher intensiv um unsere Mädels gekümmert“, informiert Scheibel. So wurde online Kontakt gehalten. Und sobald es möglich war, startete der Verein wieder mit dem Training. „Da geht auch ein ganz großes Lob an unsere Trainerinnen“, sagt der TKV-Präsident.

Nur Tennstedt und Schlotheim sind aus dem Landkreis vertreten

Aus dem Landkreis sind neben den Tänzerinnen aus den TKV-Reihen lediglich Teilnehmer vom Schlotheimer Carnevals Club dabei. Die Tennstedter bedauern das seit Jahren. „Denn man kann dabei die eine oder andere Idee wegklauen“, verweist Scheibel darauf, dass es auch um die Vernetzung geht.

Der TKV hat sowohl dem Turnier als auch seinen Tanzgruppen ein eigenes Schaufenster gewidmet. Insgesamt sieben hat der Tennstedter Karnevalverein zu seinem 70. Geburtstag gestaltet, in denen die Geschichte der Karnevalisten beleuchtet wird. Auf seine derzeit 75 Tänzerinnen und 15 Trainerinnen ist der TKV sehr stolz, denn er ist damit auch verlässlicher Partner der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt.

Der TKV gehört auch zu den Gründungsmitgliedern des Landesverbands der Thüringer Karnevalvereine. Dieser hat die Tennstedter in diesem Jahr als Gastgeber für die Thüringer Tanztage im Juni ausgewählt. Laut Scheibel bietet sich auch da für Vereine der Region die Möglichkeit, sich in den Workshops Ideen zu holen.

Die meisten der 175 TKV-Mitglieder helfen beim Turnier am Samstag. Bis in den Nachmittag dauern die Wettbewerbe, gegen 15.40 Uhr werden die Sieger geehrt. „Ich kann nur appellieren, dass die Faschingsvereine aus dem Kreis mal vorbeikommen“, so Scheibel.