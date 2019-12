Entsorgen, aber Gutes tun

Das weihnachtliche Geschlemme ist längst verdaut. Im Magen liegen manchem aber wie jedes Jahr bestimmte Geschenke. Was tun mit unter- oder überdimensionierten Kleiderstücken, als unästhetisch empfundenen Ziergegenständen, angehenden Staubfängern oder Büchern, die nun doppelt in der Sammlung stehen?

Umtauschen kommt nur bei bestimmten Präsenten in Frage. In Zeiten der nachhaltigen Denke bietet sich aber eine weitere Möglichkeit: Ausmisten und zugleich Gutes tun! Die internationale Hilfsorganisation Oxfam nimmt zum Beispiel alles Überflüssige entgegen, um es in ihren ehrenamtlich geführten Läden zu verkaufen. Der Erlös kommt Entwicklungshilfe-Projekten zugute.

In Köln, so teilte die Vereinigung schon vor Jahren mit, habe ein junger Mann einst sogar ein ungeöffnetes Geschenk abgegeben. Das sei von seiner Schwiegermutter, er brauche es gar nicht erst aufzumachen, sagte er. Das darin enthaltene „vasenähnliche Gebilde mit blinkenden Lichtern und dem Konterfei eines Popstars“ ist laut Oxfam binnen 15 Minuten verkauft worden.

Der nächstgelegene Laden der gemeinnützigen Vereinigung von hier aus ist in Erfurt. Beim nächsten Besuch in der Landeshauptstadt also einfach die überflüssigen Geschenke mitnehmen und dort abgeben!